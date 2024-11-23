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В Кремле рассказали о росте реальных зарплат россиян

Песков: реальные зарплаты россиян растут, в том числе в новых регионах

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Михаил Метцель/РИА Новости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что реальные заработные платы россиян в целом растут, в том числе у жителей новых регионов страны. Его слова приводит РИА Новости.

«Что касается повышения зарплат, то в целом за последние год-два зарплаты в реальном исчислении растут существенно. Это рост свыше 15%», — сказал он.

По его словам, «растет не просто номинальная зарплата, растет реальная зарплата и, конечно, надбавки для регионов, где идут военные действия».

Ранее исследование hh.ru показало, что размер зарплат по-прежнему остается в России главным инструментом привлечения работников. Опрос 1300 работников и 275 компаний показал, что предоставляемый работодателем дополнительный социальный пакет не играет критической роли для рекрутинга и сохранения работников. 22 ноября экономист Александр Аузан рассказал о конце российской модели рынка труда, сложившейся в 1990-х. По его мнению, это произошло под влиянием пандемии COVID-19 и распространения цифровых технологий.

Ранее стало известно, что большинство россиян считают свою зарплату несправедливой.

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