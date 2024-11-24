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Россиянам рассказали, как изменится плата за коммуналку в 2025 году

Правительство РФ утвердило индексы изменения платы за коммуналку в 2025 году

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Виталий Белоусов/РИА Новости

Правительство РФ утвердило средние размеры индексации платы за коммунальные услуги в регионах России. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, передает ТАСС.

Изменения вступят в силу со второй половины 2025 года. Помимо индексации платы, были утверждены предельно допустимые отклонения от этих показателей по отдельным муниципальным образованиям.

Из текста документа следует, что средний индекс по регионам будет варьироваться. Так, например, в Московской области он составит около 13,3%, тогда как в Республике Крым — 11,9%. В свою очередь, индекс в Татарстане составит порядка 17,5%.

В Москве индекс будет около 15%, тогда как в Санкт-Петербурге — 14,6%, а в Севастополе — 12,6%.

В документе среди прочего содержится и предельно допустимое отклонение. Так, в городах федерального значения, таких как Москва, Санкт-Петербург и Севастополь, во втором полугодии следующего года этот показатель составит ноль.

Как отметили в Федеральной антимонопольной службе, с 2025 года обоснованность установленных тарифов ЖКХ будет оцениваться с учетом того, что 1,5% выручки ресурсоснабжающих компаний должны иметь целевой характер. Кроме того, эта сумма будет направляться только на модернизацию коммунальной инфраструктуры.

В октябре сообщалось, что тарифы на жилищно-коммунальные услуги в России с 1 июля 2025 года вырастут в среднем на 11,9%. В свою очередь, платежи за газ летом следующего года увеличатся на 10,3%, а за электроэнергию — на 12,6%.

Ранее сообщалось, что ФАС проконтролирует изменение платы за коммунальные услуги.

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