Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стало известно, на сколько вырастут тарифы ЖКХ летом 2025 года

Тарифы ЖКХ в июле 2025 года повысят на 11,9%

close
Виталий Белоусов/РИА «Новости»

Тарифы на жилищно-коммунальные услуги в России с 1 июля 2025 года вырастут в среднем на 11,9%. Об этом говорится в прогнозе социально-экономического развития России на 2025-2027 годы.

Платежи за газ летом следующего года увеличатся на 10,3%, за электроэнергию — на 12,6%.

С 1 июля 2026 года тарифы ЖКХ планируется проиндексировать на 5,4%. На 2027 год заложено повышение на 4,8%.

В этом году тарифы ЖКХ проиндексировали в среднем на 9,8%. При этом в ряде регионов платежи выросли гораздо сильнее. В Костроме, например, плата за «двушку» выросла с 3850 рублей до 8250 рублей. В 2023-м индексация тарифов не проводилась.

До этого были названы регионы с самой низкой долей затрат на жилищно-коммунальные услуги. Список возглавила Астраханская область.

Ранее в России предложили компенсировать расходы на ЖКХ некоторым семьям.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами