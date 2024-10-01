Стало известно, на сколько вырастут тарифы ЖКХ летом 2025 года

Тарифы на жилищно-коммунальные услуги в России с 1 июля 2025 года вырастут в среднем на 11,9%. Об этом говорится в прогнозе социально-экономического развития России на 2025-2027 годы.

Платежи за газ летом следующего года увеличатся на 10,3%, за электроэнергию — на 12,6%.

С 1 июля 2026 года тарифы ЖКХ планируется проиндексировать на 5,4%. На 2027 год заложено повышение на 4,8%.

В этом году тарифы ЖКХ проиндексировали в среднем на 9,8%. При этом в ряде регионов платежи выросли гораздо сильнее. В Костроме, например, плата за «двушку» выросла с 3850 рублей до 8250 рублей. В 2023-м индексация тарифов не проводилась.

До этого были названы регионы с самой низкой долей затрат на жилищно-коммунальные услуги. Список возглавила Астраханская область.

Ранее в России предложили компенсировать расходы на ЖКХ некоторым семьям.