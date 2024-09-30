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ФАС проконтролирует изменение платы за коммунальные услуги

ФАС проверит обоснованность роста тарифов на ЖКХ с 1 июля 2025 года

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Алексей Сухоруков/РИА Новости

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проконтролирует обоснованность роста коммунальных платежей для населения на 11,9% с 1 июля 2025 года. Об этом сообщает на сайте регулятора.

«Индекс платы граждан за коммунальные услуги изменится с 1 июля 2025 года в среднем на 11,9% согласно Прогнозу социально-экономического развития РФ Минэкономразвития. Это связано с необходимостью поддержания и модернизации инфраструктуры ЖКХ, ростом затрат ресурсоснабжающих организаций, а также для подготовки к зимнему отопительному периоду», — говорится в сообщении ведомства.

Как отметили в ФАС, в 2023 году из-за наделения региональных органов ведомства по проверке тарифов — в два раза выросла выявляемость тарифных нарушений, что помогло сэкономить выявить и исключить 8,2 млрд рублей экономически необоснованных платежей.

Помимо контроля за изменением платы, ФАС России совершенствует механизм дифференцированных тарифов на электроэнергию для борьбы с «серым» майнингом.

«Серые майнеры будут платить по экономически обоснованным тарифам, а не льготным для населения, что снизит нагрузку на добросовестных потребителей», — отметил регулятор.

На прошлой неделе стало известно, что антимонопольщики выявили картельный сговор в сфере ЖКХ на сумму более 827 млн рублей.

Ранее в ФАС сообщили о проверке цен на продукты в крупнейших торговых сетях.

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