В Газпромбанке приостановили оформление и выпуск карт UnionPay. Об этом «Коммерсанту» сообщили в поддержке финансовой организации.

Отмечается, что 22 ноября банк убрал карту из списка доступных к оформлению на сайте.

В поддержке также рассказали, что для оформления зарубежной карты клиентам предложили воспользоваться услугами партнера — Fincross.

21 ноября США расширили санкционный список против РФ, включив в него ряд юрлиц, в том числе Газпромбанк. При этом гражданам США разрешили проводить финансовые операции, связанные с официальной деятельностью дипломатических и консульских представительств РФ за рубежом, в том случае, если операции включают участие Газпромбанка или его дочерних структур с долей участия более 50%.

На фоне санкций в Турции, ОАЭ, Венгрии, Вьетнаме, Китае, Германии, Казахстане, Катаре и Таиланде уже прекратили обслуживание карт UnionPay, выданных Газпромбанком.

Ранее в Кремле пообещали контрмеры на санкции США в отношении Газпромбанка.