Маск отреагировал на предложение Трампа-младшего купить телеканал

Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск в социальной сети X отреагировал на предложение Дональда Трампа – младшего, старшего сына избранного президента США Дональда Трампа, купить телеканал MSNBC.

Трамп-младший отреагировал в X на слухи о том, что MSNBC продается, написав «Эй, Илон Маск, мне пришла в голову забавная мысль». На это бизнесмен ответил: «Сколько стоит?»

В комментариях к другому посту Маск и Трамп-младший продолжили переписку, и миллиардер отметил, что, возможно, ему стоит «появиться там с раковиной». Шутка является отсылкой к 2022 году, когда на фоне информации о том, что он собирается купить Twitter (X), Маск посетил штаб-квартиру социальной сети в Калифорнии и опубликовал видеозапись, на которой входит в офис с раковиной в руках.

Однако американский журнал Newsweek заявил, что ни телеканал MSNBC, ни CNBC не продаются. По данным издания, речь шла о корпоративной реорганизации, в рамках которой телеканалы перейдут под руководство новой компании с предварительным названием SpinCo.

Накануне политический обозреватель Джимми Дор заявил, что либералы считают Маска «мини-Гитлером» из-за его политики в X. По словам журналиста, миллиардер дал в соцсети чуть больше свободы, после чего его тут же выставили «расистом, ненавистником, худшим».

Ранее Time разместил на обложке фото Илона Маска.