Поставки китайских груш и яблок в Россию превысили $6 млн

Китай по итогам октября поставил на российский рынок яблок и груш на $6,2 млн, что в 1,6 раза превышает прошлогодний показатель. Об этом пишет «Интерфакс».

Для сравнения: за тот же месяц 2023-го объем поставок составил $3,9 млн.

По сравнению с сентябрем экспорт китайских фруктов в РФ вырос на $1 млн.

Всего за первые 10 месяцев 2024 года Китай продал России груш и яблок на $47,3 млн. Отгрузки увеличились в 1,8 раза по сравнению с аналогичным периодом 2023-го. Для сравнения: за январь — октябрь прошлого года поставки по направлению составили $26,1 млн.

Россия нарастила закупки фруктов и овощей у других стран из-за последствий майских заморозков. Резкие холода в конце весны уничтожили часть плодово-ягодных культур. Так, неожиданные морозы повредили 50-70% цветущих яблонь в Центральном федеральном округе. В целом урожай сократился на порядка 200 тысяч тонн.

Ранее сообщалось, что Россия за девять месяцев купила рекордное количество цитрусовых у Турции.