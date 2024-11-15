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Россия за 9 месяцев 2024 года купила рекордное количество цитрусовых у Турции

РИА Новости: Россия за 9 месяцев купила у Турции 304 тысячи тонн цитрусовых

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Артур Лебедев/РИА «Новости»

Россия в январе — сентябре этого года купила у Турции 304 тысячи тонн цитрусовых, этот показатель стал рекордным объемом за такой период времени. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные турецкого статведомства.

По сравнению с первыми девятью месяцами 2023 года показатель прибавил 4,3%. Больше всего в 2024 году из Турции в Россию поставили мандаринов — на них пришелся 41%. Также в РФ экспортировали 22% лимонов, 18% гибридных цитрусовых, 10% апельсинов и 8% грейпфрутов.

В публикации подчеркивается, что Россия занимает первое место среди крупнейших покупателей этих фруктов у турецкой стороны. На РФ пришлось треть поставок из 981,7 тысячи тонн совокупного турецкого экспорта за девять месяцев.

8 ноября сообщалось, что мандарины этой зимой могут оказаться дефицитным товаром в России из-за неурожая в Турции.

Неурожай в Турции повлек за собой падение экспорта в несколько раз. Также влияние на это оказало наводнение в Испании — в стране затопило 2/3 всех цитрусовых плантаций, свидетельствуют данные местных страховых компаний.

Ранее стало известно, что цены на мандарины к зиме вырастут в два раза.

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