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На российских прилавках появятся «технические яблоки» из-за потери 13% урожая

Глава Ягодного союза Козий: из-за заморозков РФ потеряла 200 тысяч тонн яблок

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Freepik.com

В России урожай яблок сократился на 200 тысяч тонн, или на 13% из-за заморозков. Для сдерживания роста цен на этом фоне на прилавках могут появиться «технические яблоки», рассказала НСН глава Ягодного союза Ирина Козий.

По словам эксперта, в целом пока оценить ущерб от майских заморозков невозможно, но можно отталкиваться от данных Минсельхоза. При этом яблоки делятся на товарные и нетоварные, поэтому цифра собранного в России урожая обычно делится надвое — половину яблок технического качества направляют на переработку.

«В этом году, возможно, будет перераспределение между этими объемами. Некоторые технические яблоки могут пойти в торговые сети как самые дешевые», — пояснила Козий.

Подобная ситуация уже была в 2015 году, когда из-за введения ограничений на поставки фруктов торговые сети стали перестраиваться во избежание дефицита, отметила эксперт.

Напомним, на фоне прошедших заморозков правительство России может рассмотреть закупку импортных яблок. Сообщалось, что непогода повредила 50-70% цветущих яблонь в Центральном федеральном округе, что повлияло на урожай. Минсельхоз снизил прогноз по урожаю яблок в России с 1,8 млн до 1,5 млн тонн, а президент России Владимир Путин распорядился принять меры, чтобы избежать скачков цен на яблоки из-за весенних заморозков.

Россельхознадзор ранее призвал россиян не беспокоиться о дефиците яблок.

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