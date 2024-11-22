Размер зарплаты остается основным средством удержания работников в российских компаниях

Размер зарплат по-прежнему остается в России главным инструментом привлечения работников. Об этом со ссылкой на исследование hh.ru пишет «Коммерсантъ».

Опрос 1300 работников и 275 компаний показал, что предоставляемый работодателем дополнительный соцпакет не играет критической роли для рекрутинга и сохранения работников.

Издание указывает, что многие работодатели по-прежнему включают в предоставляемый сотрудникам соцпакет добровольное медицинское страхование (ДМС), психологическое консультирование и профессиональное обучение. Однако доля таких компаний за год выросла незначительно, хотя конкуренция за персонал повысилась.

«Это может свидетельствовать о том, что большинство работодателей наиболее эффективным инструментом привлечения и удержания работников по-прежнему считают повышение зарплат», — пишет «Коммерсантъ».

22 ноября экономист Александр Аузан рассказал о конце российской модели рынка труда, сложившейся в 1990-х. По его мнению, это произошло под влиянием пандемии COVID-19 и распространения цифровых технологий.

Ранее стало известно, что большинство россиян считают свою зарплату несправедливой.