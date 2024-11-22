Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Размер зарплаты остается основным средством удержания работников в российских компаниях

hh.ru: повышение зарплаты остается главным инструментом удержания работников

close
«Газета.Ru»

Размер зарплат по-прежнему остается в России главным инструментом привлечения работников. Об этом со ссылкой на исследование hh.ru пишет «Коммерсантъ».

Опрос 1300 работников и 275 компаний показал, что предоставляемый работодателем дополнительный соцпакет не играет критической роли для рекрутинга и сохранения работников.

Издание указывает, что многие работодатели по-прежнему включают в предоставляемый сотрудникам соцпакет добровольное медицинское страхование (ДМС), психологическое консультирование и профессиональное обучение. Однако доля таких компаний за год выросла незначительно, хотя конкуренция за персонал повысилась.

«Это может свидетельствовать о том, что большинство работодателей наиболее эффективным инструментом привлечения и удержания работников по-прежнему считают повышение зарплат», — пишет «Коммерсантъ».

22 ноября экономист Александр Аузан рассказал о конце российской модели рынка труда, сложившейся в 1990-х. По его мнению, это произошло под влиянием пандемии COVID-19 и распространения цифровых технологий.

Ранее стало известно, что большинство россиян считают свою зарплату несправедливой.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами