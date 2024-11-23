Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Итальянский журналист сообщил, что в стране все меньше бизнеса, который вернулся бы в РФ

РИА: в Италии все меньше бизнеса, который интересовало бы вернуть связи с РФ

close
tartanparty/Shutterstock/FOTODOM

Журналист из Италии Джорджо Бьянки в разговоре с РИА Новости сообщил, что в его стране национально ориентированного бизнеса, который заинтересован в восстановлении дружественных отношений с Россией, становится все меньше.

Он отметил, что такая тенденция наблюдается из-за того, что в Италии и других странах Европы все меньше предпринимателей, которые хотят работать у себя на родине. По его словам, многие действующие в Италии предприятия либо изначально иностранные, либо изначально итальянские, но поглощенные иностранными компаниями.

Тем временем две трети опрошенных россиян заметили существенный рост числа отечественных брендов в ассортименте торговых площадок. Аналитики онлайн-гипермаркета ВсеИнструменты.ру в рамках Бизнес-конференции для строительных и производственных компаний исследовали спрос и отношение россиян к товарам отечественного производства.

Абсолютное большинство (85%) участников онлайн-опроса от организаторов бизнес-конференции признались, что испытывают гордость за отечественного производителя.

Ранее крупнейший банк Британии прекратил принимать платежи из России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами