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Юань превысил 14 рублей

Курс юаня превысил 14 рублей впервые с октября

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Global Look Press

Курс юаня на Мосбирже в пятницу поднялся выше 14 рублей. Китайская валюта превысила эту отметку впервые с октября. Об этом свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 16:00 по московскому времени юань ускорил рост и находился на уровне 14,21 рубля (+1,99%). Дневной максимум составил 14,312 рубля.

В конце недели рубль подешевел и к другим мировым валютам. Так, курс евро поднялся выше 108 рублей, а доллар подорожал до 103 рублей.

«Ослаблению рубля в последние недели могли способствовать временные колебания спроса и предложения на валютном рынке, а также рост юаневых процентных ставок на внутреннем рынке», — пишет в своей аналитической заметке старший аналитик УК «Первая» Наталья Ващелюк.

С точки зрения фундаментальных факторов причин для устойчивого снижения курса рубля пока не наблюдается, отметила эксперт.

Экономисты не исключают рост курса доллара до 105 рублей в ближайшее время.

Ранее россиянам рассказали, когда ждать укрепления рубля.

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