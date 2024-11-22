Курс евро превысил 108 рублей

Стоимость евро достигла 108,354 рублей, свидетельствуют данные Investing.com по состоянию на 11:54 мск.

По данным на 11:11 мск, европейская валюта росла на 2,13% — до 108,337 руб. К 11:21 мск евро замедлил рост и находился на отметке в 108,063 руб. (+1,87%).

21 ноября экономист инвестбанка «Синара» Сергей Коныгин рассказал, что на валютном рынке образовался дисбаланс спроса и предложения, который давит на рубль.

20 ноября кандидат экономических наук, финансовый эксперт Владимир Григорьев заявил, что курс доллара может подняться до 103-105 рублей. Давление на российскую валюту, по его словам, оказывают сразу несколько факторов. К концу года традиционно растет импорт, что приводит к росту спроса на валюту. Усиливает нестабильность на рынке и конъюнктурный фактор, связанный с геополитическим напряжением.

Ранее россиянам рассказали, когда ждать укрепления рубля.