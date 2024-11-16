Москва выставила на продажу три огромных квартиры в центре. Самая дешевая стоит ₽65 млн

Москва выставила на торги три огромные квартиры на Тверской. Их общая стоимость составляет 250 млн рублей. Жилье является собственностью города. Объявление размещено на инвестиционном портале столицы.

Все лоты размещены в одном здании — это дом №14 по Тверской улице. В документе он обозначен как «Здание магазина №1 «Гастроном» (магазин Елисеева)».

Самый большой и дорогой лот, доступный к покупке, представляет собой 16-комнатную квартиру площадью 290 квадратных метров. Стартовая цена составляет 102,14 млн рублей.

Почти за те же деньги продается 11-комнатная квартира площадью 193 «квадрата». Она была выставлена на торги за 100,7 млн рублей.

Самый дешевый вариант — 8-комнатная квартира площадью 181 квадратный метр. Старт цены — 65,1 млн рублей.

Объекты недвижимости являются собственностью Москвы. Все три квартиры, согласно объявлениям, требуют ремонта.

Цены на парковочные места в Москве сравнялись со стоимостью квартир. Машино-место в новостройках столицы стоит в среднем 3 млн рублей, а в элитных ЖК — 17,4 млн рублей.

Ранее стало известно, сколько россиян отложили покупку квартиры из-за дорогой ипотеки.