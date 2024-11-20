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Россиянам раскрыли, сколько стоит аренда загородного дома на Новый год

МТС Travel: средняя цена аренды загородного дома на Новый год — ₽14,6 тысячи

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Арендовать загородный дом на новогодние праздники можно в среднем за 14,6 тыс. рублей за сутки. Это на 7% дороже, чем прошлой зимой, поделились с газетой «Ведомости» в МТС Travel.

Средняя цена аренды дома на Новый год через «Авито путешествия» выше — 16,2 тыс. рублей за ночь. Между тем на OneTwoTrip съем загородного дома на период праздников в среднем обойдется в 7,5 тыс. рублей в сутки.

Спрос на аренду домов за городом на новогодние праздники в этом году подскочил вдвое. Чаще всего россияне ищут варианты размещения в Московской и Ленинградской областях, а также в Карелии. Большинство планируют арендовать жилье на два дня.

Планировать траты на Новый год следует заранее, чтобы избежать необдуманных покупок перед самими праздниками. Экономист посоветовала считать расходы, начиная с ноября.

Ранее россиянам рассказали, на что лучше потратить декабрьскую зарплату.

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