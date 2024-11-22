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«Достаточно одного решения»: эксперт о том, как «взбодрить» рубль

Аналитик Тимофеев призвал повысить норму продажи валютной выручки в РФ

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Andrey Mihaylov/Shutterstock/FOTODOM

Руководитель направления аналитики «Ф-Брокер» Александр Тимофеев в беседе с Tsargrad.tv объяснил, как стабилизировать курс рубля. По его словам, имеется эффективный инструмент, задействовав который можно повлиять на стоимость доллара.

«Для этого достаточно просто принять одно решение. А именно сказать экспортерам повысить норму продажи валютной выручки, например, до 80% и ограничить срок действия правила одной неделей. Ровно в этот момент мы увидим очень привлекательные значения по курсу», — пояснил аналитик.

Он добавил, что зависимость России от американской валюты, привязанность к ней и к курсу гораздо ниже, чем четыре года назад.

Согласно прогнозам доцента Финансового университета при правительстве РФ Петра Щербаченко, курс доллара к концу года может достигнуть 110 рублей. Это произойдет, если избранный президент США Дональд Трамп продолжит свою политику налоговых сокращений и стимулирования экономики, это может привести к укреплению американской валюты, отметил эксперт.

Накануне аналитик «БКС Мир инвестиций» Денис Буйволов заявил, что на следующей неделе можно ожидать небольшого укрепления рубля к мировым валютам. Курс доллара покинет трехзначные уровни, смещаясь к 99 рублям, евро опустится ниже 105 рублей, курс юаня — к 13,5 рубля.

Ранее экономист предрек рост криптовалюты Ethereum вслед за биткоином.

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