Курс доллара может упасть ниже 100 рублей на следующей неделе

На следующей неделе можно ожидать небольшого укрепления курса рубля к мировым валютам. Курс доллара покинет трехзначные уровни, смещаясь к 99 рублям, евро опустится ниже 105 рублей, курс юаня — к 13,5 рубля. Такой прогноз «Газете.Ru» дал аналитик «БКС Мир инвестиций» Денис Буйволов.

«Поддержку рублю может оказывать подготовка компаний к налоговым платежам, пик которых придется на 28-е число. Кроме того, в курс с временным лагом может транслироваться более высокий уровень цен на нефть, наблюдавшихся в октябре. Это может сглаживать давление на рубль со стороны активизации сезонного спроса на импорт. Чувствительность к геополитике при этом останется высокой, влиять она может по-разному: при благоприятных сигналах укрепление рубля может выдаться более уверенным, негативные же, напротив, могут нивелировать весь локальный позитив», — отметил аналитик.

По словам Буйволова, с учетом роста бюджетных трат на всех уровнях, традиционного для последних недель года, и слабость внешнеторгового баланса, в ближайшие недели вряд ли можно ожидать существенного укрепления рубля.

По оценке эксперта, курс рубля к евро наверняка останется трехзначным, а вот доллар имеет шансы закончить год чуть ниже 100 рублей. По словам аналитика, этому могли бы способствовать увеличение объема чистых продаж валюты в рамках бюджетного правила, эффект от повышения ключевой ставки, декабрьский налоговый период.

20 ноября доллар на внебиржевом рынке стоит чуть более 100 рублей, евро — 105 рублей. Курс юаня на закрытии торгов Мосбиржи составил 13,8 рубля.

Ранее экономист Петр Щербаченко предрек доллар по 110 рублей.