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Россиянам рассказали, почему опасно брать кредит для другого человека

Финансист Дайнеко: оформлять на себя кредит для кого-то категорически нельзя

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Даша Зайцева/«Газета.Ru»

Брать кредит на себя для другого человека всегда небезопасно, предупредила эксперт проекта НИФИ Минфина России «Моифинансы.рф» Ольга Дайнеко. Ее слова приводит Финансы Mail.

«Сопереживание — хорошее качество, но в кредитовании его проявлять не стоит. Оформлять кредит на себя для кого-то нельзя категорически», — подчеркнула она.

В большинстве случаев тот, кто просит взять кредит для него, не может самостоятельно получить заем из-за уничтоженной финансовой репутации, отметила Дайнеко. Человек с историей просрочек по платежам и банкротством за плечами не привык платить по счетам и вряд ли вернет деньги даже близкому другу или родственнику, констатировала эксперт.

Кроме того, предложения оформить кредит на себя могут поступать от мошенников, предупредила Дайнеко. Так часто действуют лжеинвесторы, которые убеждают жертву взять деньги в долг у банка для «очень прибыльного вложения».

Если кто-то оформил на вас кредит, необходимо сразу обратиться в полицию.

Ранее россиянам рассказали о самых опасных кредитах.

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