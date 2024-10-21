Россиянам рассказали, как уберечь себя от кредитных мошенников

При обнаружении мошеннического кредита важно немедленно подать заявление в полицию и предоставить доказательства того, что заем оформили не вы. Об этом «Газете.Ru» сообщил экономист, директор по коммуникациям BitRiver Андрей Лобода.

Он отметил, что с 1 марта 2025 года на «Госуслугах» появится возможность оформить самозапрет на получение необеспеченных кредитов.

«Этот первый шаг позволит предотвратить оформление кредита от вашего имени без вашего ведома. Если такой кредит вам все же потребуется, запрет можно будет временно отозвать, а после получения займа снова активировать. Второй шаг — контролировать свою кредитную историю. Через портал «Госуслуги» можно запросить выписку из нее и проверить, не появились ли кредиты, которые вы не брали», — отметил Лобода.

Для повышения безопасности экономист также рекомендовал использовать сложные пароли на «Госуслугах» и других сервисах, где хранятся личные данные. Если вы заметили, что кто-то получил доступ к вашему аккаунту, Лобода посоветовал обратиться в МФЦ и сменить пароль. В случае утечки паспортных данных может потребоваться замена паспорта, что также можно сделать в МФЦ, добавил эксперт.

16 октября вице-премьер Дмитрий Григоренко сообщил, что правительство и ЦБ работают над новым законопроектом, который усложнит жизнь интернет-мошенникам. В документ планируют включить положения об идентификации банковских клиентов, в том числе биометрию с дополнительным действием, которые должны будут подтвердить личность гражданина. Кроме того, законопроект предполагает значительное усложнение возможности выдачи кредитов на счета третьих лиц.

Ранее «Газета.Ru» назвала наиболее популярные мошеннические схемы.