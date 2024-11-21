Китай закупился алюминием у России

Поставки алюминия из России в Китай по итогам октября составили $366,5 млн, что является максимальным показателем с середины зимы. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные таможни КНР.

По сравнению с сентябрем объем поставок по направлению подскочил в 1,6 раза. В годовом выражении рост менее значительный — на 7,5%.

Всего за второй месяц осени КНР импортировала алюминий на $1,3 млрд. Закупки выросли на 14% месяц к месяцу.

Россия по результатам октября осталась главным поставщиком металла на китайский рынок. Второе место заняла Малайзия, которая за период отгрузила в Китай алюминия на $198 млн. Топ-3 замыкает Япония с $104 млн.

В прошлом месяце Китай также нарастил в 1,9 раза импорт российского никеля, до $125,2 млн. Кроме того, азиатская страна удвоила закупки железа из РФ ($21,5 млн). Поставки меди по направлению, напротив, сократились — на четверть, до $274,2 млн.

Поставки российского чугуна за рубеж в 2024 году обвалились из-за санкций.

Ранее золоту предрекли подорожание до $2900.