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Китай закупился алюминием у России

Китай нарастил закупки российского алюминия до максимальных с зимы $366,5 млн

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Алексей Майшев/РИА Новости

Поставки алюминия из России в Китай по итогам октября составили $366,5 млн, что является максимальным показателем с середины зимы. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные таможни КНР.

По сравнению с сентябрем объем поставок по направлению подскочил в 1,6 раза. В годовом выражении рост менее значительный — на 7,5%.

Всего за второй месяц осени КНР импортировала алюминий на $1,3 млрд. Закупки выросли на 14% месяц к месяцу.

Россия по результатам октября осталась главным поставщиком металла на китайский рынок. Второе место заняла Малайзия, которая за период отгрузила в Китай алюминия на $198 млн. Топ-3 замыкает Япония с $104 млн.

В прошлом месяце Китай также нарастил в 1,9 раза импорт российского никеля, до $125,2 млн. Кроме того, азиатская страна удвоила закупки железа из РФ ($21,5 млн). Поставки меди по направлению, напротив, сократились — на четверть, до $274,2 млн.

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