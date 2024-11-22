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Доля российских удобрений на рынке Европы рекордно выросла

РИА: доля России в импорте удобрений ЕС достигла максимума с весны 2022 года

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Wikimedia Commons

Доля России в европейском импорте удобрений по итогам сентября выросла на 2,9 процентного пункта к августу и достигла 32,1%. Это максимальный показатель с марта 2022 года, пишет РИА Новости со ссылкой на данные Евростата.

Всего за первый месяц осени страны ЕС приобрели российских удобрений на €162,8 млн. Закупки сократились на 6% в месячном выражении. В целом Евросоюз снизил импорт удобрений на 14,5%, до €507,8 млн.

В начале осени Россия оставалась лидером по поставкам удобрений в Европу. Второе место занимало Марокко с долей 18%. На третьем месте оказался Египет с 13%. Далее шли Канада (8%), Китай и Норвегия (по 5%).

Наибольший прирост поставок удобрений в ЕС в сентябре фиксировался из Чили. Эта южноамериканская страна нарастила экспорт на европейский рынок в 24 раза, до €4,4 млн.

Кроме того, в сентябре Россия вышла на первое место по объемам поставок газа в ЕС с 23,7% рынка.

Ранее энергетик заявил, что экспорт российского газа в Европу достиг возможного максимума.

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