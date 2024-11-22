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Россияне стали вдвое чаще жаловаться на блокировку счета из-за включения в базу ЦБ

«Известия»: россияне массово жалуются на блокировку счетов в банках

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Максим Блинов/РИА Новости

Россияне стали вдвое чаще жаловаться на отключение от банковского обслуживания из-за того, что они попадают в базу подозрительных операций и счетов. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу Центрального банка России.

Регулятор подчеркнул, что в период с января по сентябрь 2024 года около 5,7 тысячи россиян обратились с просьбой удалить их из базы. В 2023 году ЦБ получил только 2,9 тысячи подобных запросов.

В Центробанке добавили, что на долю всех жалоб о блокировке банковских счетов приходится 28% в категории «Мошенничество».

В публикации отмечается, что в большинстве случаев обратившиеся получают отказ в восстановлении доступа к счетам.

16 октября вице-премьер Дмитрий Григоренко сообщил, что правительство и ЦБ работают над новым законопроектом, который усложнит жизнь интернет-мошенникам. В документ планируют включить положения об идентификации банковских клиентов, в том числе биометрию с дополнительным действием, которые должны будут подтвердить личность гражданина. Кроме того, законопроект предполагает значительное усложнение возможности выдачи кредитов на счета третьих лиц.

Ранее россиянам рассказали, как уберечь себя от кредитных мошенников.

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