Кабмин РФ решил усложнить жизнь интернет-мошенникам

Кабинет министров РФ и Центробанк создают законопроект, который ограничит возможности интернет-мошенников. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на вице-премьера Дмитрия Григоренко.

«Мы сейчас совместно с Центральным банком разрабатываем законопроект, в котором предусматривается набор определенных действий, которые усложняют мошенникам возможность совершения операций», — рассказал политик.

По его словам, в документ включат положения об идентификации банковских клиентов, включая биометрию с дополнительным действием, которые должны будут подтвердить личность гражданина. Кроме того, закон предполагает значительное усложнение возможности выдачи кредитов на счета третьих лиц.

По мнению Григоренко, новые меры усложнят жизнь мошенникам и «будто бы даже предотвратят» их действия.

16 октября депутат Госдумы Антон Немкин предупредил россиян о новой схеме мошенничества, при которой жертве угрожают скорым удалением аккаунта Telegram. Она работает следующим образом: пользователь получает сообщение якобы от техподдержки Telegram с заявкой на удаление аккаунта. Для отмены требуется код из SMS.

Затем злоумышленники присылают ссылку на фейковый сайт Telegram, «Госуслуг» или другого сервиса, где жертву просят ввести номер телефона и пройти авторизацию, а затем перехватывают эти данные, удаляют переписку и блокируют жертву. Полученные данные используются для доступа к личным кабинетам банков и списания денег со счетов или оформления кредитов.

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