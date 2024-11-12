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Эксперт раскрыл причину рекордных скачков стоимости биткоина

Аналитик Голубовский: цена на биткоин скоро превысит 100 тыс. долларов

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Pexels

Стоимость биткоина перешагнула отметку в 89 тыс., достигнув исторического максимума. Цена продолжит расти и превысит отметку в 100 тыс., считает аналитик компании «Золотой монетный дом» Дмитрий Голубовский. В беседе с 360.ru он объяснил такую тенденцию обычной выгодой и способом привлечения людей к криптовалюте.

Скачки цен на биткоин выгодны тем, кто его «раскручивает», при этом за этой валютой ничего не стоит – это просто модный тренд, с которым играют люди, считает эксперт.

«Грубо говоря, этот рост обусловлен его популярностью. Чем больше он растет, тем он популярнее. Чем больше он популярный, тем больше людей в это дело вкладываются. Вот так вот эта механика работает», — пояснил он.

К прогнозам по стоимости биткоина, по мнению Голубовского, нужно относиться максимально скептически, так как речь идет не о выводах, основанных не на аналитике, а на обычном «гадании».

Напомним, сегодня стоимость биткоина обновила исторический максимум, превысив отметку в $89 тыс. во время торгов на платформе Binance. Рост биткоина ускорился после выборов президента США – отмечается, что победа Дональда Трампа запустила новый этап развития криптовалют.

Ранее экономист оценил вероятность скачка биткоина до $100 тысяч.

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