Маск представил план радикальной экономии для США

Илон Маск и Вивек Рамасвами, возглавившие новое министерство по повышению эффективности госуправления США (DOGE), представили план по реформированию федерального аппарата, направленный на сокращение расходов и борьбу с бюрократией. Их статья опубликована в газете Wall Street Journal.

По их мнению, нынешняя финансовая политика США представляет собой «экзистенциальную угрозу» для демократии, в связи с чем они призвали к решительным действиям.

Маск и Рамасвами придерживаются подхода, основанного на изменении существующих законов, а не на утверждении новых. Первой станет Конституция, а также два постановления Верховного суда, которые, по их словам, демонстрируют, что ряд федеральных постановлений «выходят за рамки полномочий, предусмотренных законом».

Также DOGE будет работать над «определением минимального количества сотрудников, необходимых каждому ведомству для выполнения функций, установленных Конституцией».

13 ноября в команде избранного президента США Дональда Трампа сообщали, что Маск и Рамасвами будут работать над тем, чтобы новая администрация «избавлялась от бюрократии, сокращала избыточное регулирование, урезала расточительные расходы и реструктурировала федеральные ведомства».

Позднее Рамасвами заявил о планах закрыть некоторые федеральные ведомства США. Он также анонсировал крупные сокращения государственных расходов в «раздутых» правительственных ведомствах.

Ранее Маск призвал изменить процесс легальной миграции в США.