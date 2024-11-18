Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Рамасвами и Маск намерены ликвидировать несколько агентств в США

Глава DOGE Рамасвами пообещал закрыть ведомства и сократить тысячи госслужащих

close
Cheney Orr/Reuters/Gonzalo Fuentes/Reuters

Американский предприниматель Вивек Рамасвами и бизнесмен Илон Маск намерены ликвидировать несколько федеральных ведомств в США в соответствии с распоряжением избранного президента страны Дональда Трампа о сокращении госрасходов. Об этом Рамасвами заявил в эфире Fox News.

По словам бизнесмена, ожидается, что некоторые агентства будут закрыты полностью. Кроме того, будут происходить сокращения среди федеральных подрядчиков и тех, кто получает «чрезмерно большие счета» от правительства.

Рамасвами также обратил внимание на скорость грядущих изменений.

13 ноября избранный президент США Дональд Трамп объявил, что предприниматели Илон Маск и Вивек Рамасвами возглавят министерство эффективности правительства Соединенных Штатов.

Позднее американист Малек Дудаков высказал мнение, что новое американское ведомство будет бороться с бюрократией в американском госаппарате. По его словам, это связано с желанием Трампа убрать нелояльных представителей глубинного государства.

Ранее стало известно, что губернатор Южной Дакоты станет министром внутренней безопасности США.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами