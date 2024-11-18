Рамасвами и Маск намерены ликвидировать несколько агентств в США

Американский предприниматель Вивек Рамасвами и бизнесмен Илон Маск намерены ликвидировать несколько федеральных ведомств в США в соответствии с распоряжением избранного президента страны Дональда Трампа о сокращении госрасходов. Об этом Рамасвами заявил в эфире Fox News.

По словам бизнесмена, ожидается, что некоторые агентства будут закрыты полностью. Кроме того, будут происходить сокращения среди федеральных подрядчиков и тех, кто получает «чрезмерно большие счета» от правительства.

Рамасвами также обратил внимание на скорость грядущих изменений.

13 ноября избранный президент США Дональд Трамп объявил, что предприниматели Илон Маск и Вивек Рамасвами возглавят министерство эффективности правительства Соединенных Штатов.

Позднее американист Малек Дудаков высказал мнение, что новое американское ведомство будет бороться с бюрократией в американском госаппарате. По его словам, это связано с желанием Трампа убрать нелояльных представителей глубинного государства.

Ранее стало известно, что губернатор Южной Дакоты станет министром внутренней безопасности США.