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Россиянам рассказали, может ли ребенок продать квартиру

Депутат Гаврилов: в России дети имеют право продавать квартиры с 14 лет

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Depositphotos

Россияне имеют право продавать недвижимость с 14 лет, заявил председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельных и имущественных отношений Сергей Гаврилов. Его слова приводит News.ru.

Чтобы подросток в возрасте 14-18 лет самостоятельно участвовать в сделке по продаже недвижимости, ему необходимо получить письменное разрешение законных представителей или органов опеки, отметил эксперт.

«Исключение — эмансипированные несовершеннолетние. Это довольно редкий случай, лучше тоже данный момент перепроверить. По сути, это дети, приравненные ко взрослым», — уточнил Гаврилов.

Статус эмансипированного может быть присвоен с 16 лет.

При продаже квартиры рекомендуется обратиться за помощью к юристу, чтобы корректно составить договор купли-продажи. В случае продажи ипотечной недвижимости следует также учесть дополнительные требования банка-кредитора.

Ранее экономист назвал главные риски перепродажи квартиры.

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