Стоимость биткоина побила новый рекорд

Стоимость биткоина снова обновила рекорд и поднялась уже выше $98 тыс. Это следует из данных крупнейшей по объему торгов криптовалютами биржи Binance.

До этого данная криптовалюта достигла стоимости $97,559, достигнув рекордных показателей.

Как писало издание «Коммерсантъ», рост стоимости криптовалюты обусловлен ожиданиями, что избранный президент США Дональд Трамп будет способствовать внедрению более упрощенного регулирования в сфере криптовалют.

Накануне сообщалось, что стоимость биткоина обновила исторический максимум и впервые превысила отметку в $94 тыс. за монету.

В свою очередь аналитики не ожидали такого скачка курса криптовалюты. Так, экономист Михаил Беляев утверждал, что курс биткоина дойдет до $80 тыс. на фоне выборов президента в США, после чего начнется коррекция. На фоне выборов в США историческим рекордом для биткоина стал рост курса до $76 203,73, при этом рост курса биткоина до $100 тыс. был назван маловероятным.

Ранее россиянам посоветовали купить биткоины.