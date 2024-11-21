Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стоимость биткоина побила новый рекорд

Стоимость биткоина перевалила за $98 тысяч и обновила исторический максимум

close
Pexels

Стоимость биткоина снова обновила рекорд и поднялась уже выше $98 тыс. Это следует из данных крупнейшей по объему торгов криптовалютами биржи Binance.

До этого данная криптовалюта достигла стоимости $97,559, достигнув рекордных показателей.

Как писало издание «Коммерсантъ», рост стоимости криптовалюты обусловлен ожиданиями, что избранный президент США Дональд Трамп будет способствовать внедрению более упрощенного регулирования в сфере криптовалют.

Накануне сообщалось, что стоимость биткоина обновила исторический максимум и впервые превысила отметку в $94 тыс. за монету.

В свою очередь аналитики не ожидали такого скачка курса криптовалюты. Так, экономист Михаил Беляев утверждал, что курс биткоина дойдет до $80 тыс. на фоне выборов президента в США, после чего начнется коррекция. На фоне выборов в США историческим рекордом для биткоина стал рост курса до $76 203,73, при этом рост курса биткоина до $100 тыс. был назван маловероятным.

Ранее россиянам посоветовали купить биткоины.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами