Россиянам посоветовали купить биткоины

Россиянам стоит присмотреться к покупке биткоина в декабре. Об этом «Газете.Ru» сказал основатель инвестиционной компании «Лига Инвесторов» Евгений Ходченков.

«Декабрь может стать началом активного бычьего рынка, к которому мы готовились долго. То есть курс биткоина пойдет вверх. Биткоин остается лидером среди криптовалют, и его значимость в будущем будет только расти. Поэтому его стоит покупать. Я покупаю биткоин последние семь лет подряд, стабильно на каждой коррекции», — сказал Ходченков.

Инвестор пояснил, что приобретал биткоин по $400, продавал по $11 тыс., $12 тыс., $15 тыс., и сегодня эта криптовалюта остается одним из самых выгодных активов его портфеля.

«На коррекциях я всегда покупаю больше, чем продаю, и это оправдывает себя каждый год», — заключил эксперт.

По его словам, ситуация вокруг биткоина становится все интереснее: в этом ноябре на стороне криптовалюты неожиданно оказались избранный президент США Дональд Трамп и миллиардер Илон Маск. По словам инвестора, Трамп — самый криптопозитивный президент в истории США, поскольку не только высказывался в поддержку криптовалют, но даже публично расплачивался биткоином, будучи кандидатом. По мнению Ходченкова, политическая обстановка в США даст крипторынку поддержку на самом высоком уровне. Инвестор добавил, что Федеральная резервная система США снижает ключевую ставку, а также появилась перспектива мирных переговоров между Россией и Украиной, которые могут дать импульс мировой экономике.

15 ноября курс биткоина составил чуть более $88 тыс.

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