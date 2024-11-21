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Россияне массово перешли с успокоительных на антидепрессанты

DSM Group: продажи успокоительных БАД упали до минимума за пять лет

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Kmpzzz/Shutterstock/FOTODOM

Продажи биологически активных добавок (БАД) от стресса в России по итогам января — сентября упали до пятилетнего минимума, пишет газета «Ведомости» со ссылкой на отчет DSM Group.

Всего за девять месяцев россияне приобрели 17,7 млн упаковок успокоительных БАД. Для сравнения: за три квартала 2023-го и 2022-го показатель составил по 18,9 млн пачек, в 2021-м — 20,4 млн, в 2020-м — 21 млн, в 2019-м — 18,4 млн.

При этом в денежном выражении продажи БАД от стресса подскочили на 23%, достигнув 5,6 млрд рублей.

Падение спроса на успокоительные БАД связано с тем, что население стало внимательнее относиться к своему здоровью, отметил директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов. В случае депрессивных расстройств россияне стали чаще ходить к специалистам, а не заниматься самолечением. Медики назначают более серьезные средства, подчеркнул эксперт.

Действительно, за январь — сентябрь продажи антидепрессантов в России выросли на 18% год к году и составили 13 млн упаковок.

Россия продолжает работать над импортозамещением препаратов. Согласно прогнозам, по итогам 2025 года отечественные лекарства займут 90% рынка.

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