Эксперт рассказала, как пенсионеру сэкономить на медицинских расходах

Первый способ сэкономить на медицинских расходах – получить налоговый вычет. Этот вариант подойдет работающим пенсионерам. Или тем, кто получает авторские гонорары или платежи за аренду квартиры, рассказала «Газете.Ru» доцент кафедры оценочной деятельности и корпоративных финансов Университета «Синергия» Лидия Мазур.

«Каждый плательщик налога на доходы физических лиц имеет право на социальный вычет, связанный с лечением. Размер социального вычета не должен превышать 120 тыс. рублей в этом году (то есть максимально можно вернуть 15,6 тыс. рублей за год). Его можно получить за оплаченные медицинские услуги или купленные лекарственные средства. Есть одно исключение – дорогостоящее лечение, которое учитывается в полном объеме при предоставлении социального вычета», — отметила экономист.

По ее словам, если пенсионер не работает, а его лечение оплатили работающие дети, налоговый вычет получат они.

Второй способ подходит только для пенсионеров, которые вправе получать государственную соцпомощь. Речь идет о наборе социальных услуг здесь 10 категорий: инвалиды, дети-инвалиды, инвалиды войны, участники боевых действий, ветераны боевых действий и другие . Данные категории пенсионеров получают бесплатно жизненно важные медицинские препараты, медицинские изделия и специализированные продукты лечебного питания. Есть альтернатива этой льготе – финансовая компенсация. По словам Мазур, для получения денег нужно отказаться от льготы до 1 октября 2025 года (написав заявление в Социальный фонд России, в МФЦ или через Госуслуги), и тогда в 2026 году с 1 января можно будет получать финансовую компенсацию. Эта сумма будет доначисляться к пенсии. В 2024 году за отказ от получения лекарств и медицинских изделий ежемесячно доплата к пенсии составляет 1215,8 рублей. При этом ежегодно можно пересматривать свое решение как отказываясь, так и наоборот, получая лекарства, уточнила Мазур.

Третий способ подходит всем россиянам, независимо от возраста – можно ежегодно делать прививку от гриппа, заключила экономист.

По данным Социального фонда, средняя пенсия у работающих россиян в этом году составляет 18,6 тыс. рублей, а у незанятых — 23,4 тыс. рублей.

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