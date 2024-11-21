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Биткоин за час подорожал на $1 тыс., обновив исторический рекорд

Биткоин снова обновил исторический максимум, достигнув $96 тыс.

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Shutterstock

Стоимость биткоина за утро 21 ноября снова обновила рекорд и поднялась выше $96 тыс. Это следует из данных крупнейшей по объему торгов криптовалютами биржи Binance.

По состоянию на 7:30 мск биткоин подорожал на 4,64% за сутки и достиг стоимости $96,521,75. При этом за час до этого один коин стоил на тысячу долларов меньше.

Как сообщило издание «Коммерсантъ», рост стоимости криптовалюты обусловлен ожиданиями, что избранный президент США Дональд Трамп будет способствовать внедрению более упрощенного регулирования в сфере криптовалют.

Накануне сообщалось, что стоимость биткоина обновила исторический максимум и впервые превысила отметку в $94 тыс. за монету.

В свою очередь аналитики не ожидали такого скачка курса криптовалюты. Так, экономист Михаил Беляев утверждал, что курс биткоина дойдет до $80 тыс. на фоне выборов президента в США, после чего начнется коррекция. На фоне выборов в США историческим рекордом для биткоина стал рост курса до $76 203,73, при этом рост курса биткоина до $100 тыс. был назван маловероятным.

Ранее Минфин подсчитал доходы российского бюджета от налога на майнинг.

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