В России изменят порядок расселения граждан из аварийного жилья

В России намерены внедрить новые подходы к расселению граждан из аварийного жилья. Соответствующий законопроект разработали Минстрой РФ и Фонд развития территорий (ФРТ), сообщает газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу ФРТ.

В настоящее время этот документ проходит процедуру общественных обсуждений.

Согласно законопроекту, собственник получает денежное возмещение за изымаемое жилье. Сумма рассчитывается, исходя из рыночной стоимости земельного участка за вычетом затрат на снос или реконструкцию.

Кроме того, в регионах могут появиться региональные операторы по переселению граждан из аварийного жилья. Фонд развития территорий будет выдавать таким операторам займы. Из законопроекта следует, что они будут представлять собой некоммерческие организации. Субъекты России не обязаны создавать операторов, если меры поддержки оказываются гражданам без использования средств ФРТ.

В документе также говорится, что региональные операторы при финансовой поддержке Фонда развития территорий будут покупать жилье или привлекать застройщиков для его строительства. После этого они будут предоставлять жителям аварийных домов квартиры по договорам купли-продажи с рассрочкой платежа или найма жилого помещения жилищного фонда социального использования.

В августе президент России Владимир Путин заявил, что работа по расселению аварийного жилья продолжится. По его словам, в 2024 году из аварийных домов в новые квартиры переехали более 50 тыс. человек, а за последние пять лет — более 720 тыс.. Глава государства уточнил, что речь идет о жилье, признанном аварийным до 2017 года.

Ранее Путин обратил внимание на аварийное жилье в ДНР.