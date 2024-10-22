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Россиянам рассказали, как определить аварийное состояние дома

Специалист Перескокова: внешний вид дома может говорить об аварийном состоянии

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Shutterstock/Dennis Gross

Внешний вид жилого дома, его конструкция и материалы, из которого здание было построено, могут стать причиной его признания аварийным. Об этом Pravda.ru рассказала эксперт по недвижимости Наталья Перескокова.

По ее словам, для официального признания дома аварийным жильцам нужно обратиться в Мосжилинспекцию, специалисты которой проведут осмотр и выдадут заключение о состоянии здания. Эксперт уточнила, что для оценки состояния недвижимости можно также обратиться в аккредитованные оценочные компании.

«Там есть специалисты-оценщики. Они выезжают, фотографируют и потом готовят оценочный альбом. Это очень такой подробный альбом, где-то от 70 до 120 страниц может быть. У них существуют свои определенные формулы расчетов, оценок. И они таким образом дают оценку, финансовую оценку», — сказала Перескокова.

Она уточнила, что после признания дома аварийным его жильцов должны переселить во временное жилье.

В начале октября сообщалось, что в России намерены внедрить новые подходы к расселению граждан из аварийного жилья. Согласно соответствующему законопроекту, собственник получает денежное возмещение за изымаемое жилье. Сумма рассчитывается, исходя из рыночной стоимости земельного участка за вычетом затрат на снос или реконструкцию.

Ранее стало известно, чем грозит новый порядок расселения граждан из аварийного жилья.

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