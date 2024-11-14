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Стало известно, куда дешевле всего улететь в декабре

«Авиасейлс»: из Москвы дешевле всего улететь в Казань и Санкт-Петербург в декабре

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Heliopixel/Shutterstock/FOTODOM

Большинство российских путешественников — 54% — забронировали авиабилеты на внутренние рейсы на декабрь. Такую статистику по запросу «Газеты.Ru» предоставили в пресс-службе сервиса «Авиасейлс».

Самыми популярными внутренними направлениями стали Москва (16% бронирований), Санкт-Петербург (9%) и Сочи (7%). Пассажиры также активно бронируют авиабилеты в Минеральные Воды (4%), Калининград (3%), Екатеринбург (3%), Уфу, Махачкалу, Казань и Красноярск (по 2% бронирований).

Средняя продолжительность поездок по России в декабре составит неделю. Дольше всего туристы планируют находиться в Уфе и Красноярске — десять дней, а меньше всего в Казани — пять дней.

В сервисе собрали самые дешевые билеты туда-обратно в декабре на одного пассажира:

Из Москвы:

• в Санкт-Петербург — от 5,7 тыс. рублей на Сапсане и от 6 тыс. рублей на самолете;
• в Сочи — от 6,9 тыс. рублей;
• в Калининград — от 8 тыс. рублей;
• в Минеральные Воды — от 5,18 тыс. рублей;
• в Екатеринбург — от 7,9 тыс. рублей;
• в Уфу — от 7,5 тыс. рублей;
• в Махачкалу — от 7,9 тыс. рублей;
• в Казань — от 5,7 тыс. рублей;
• в Красноярск — от 12 тыс. рублей.

Из Санкт-Петербурга:

• в Москву — от 5,8 тыс. рублей на Сапсане и от 6 тыс. рублей на самолете;
• в Сочи — от 14,5 тыс. рублей;
• в Калининград — от 7,6 тыс. рублей;
• в Минеральные Воды — от 19 тыс. рублей;
• в Екатеринбург — от 10,7 тыс. рублей;
• в Уфу — от 12,4 тыс. рублей;
• в Махачкалу — от 11 тыс. рублей;
• в Казань — от 6,7 тыс. рублей;
• в Красноярск — от 13,9 тыс. рублей.

Из Екатеринбурга:

• в Москву — от 7,9 тыс. рублей;
• в Санкт-Петербург — от 11,8 тыс. рублей;
• в Сочи — от 13,7 тыс. рублей;
• в Калининград — от 19 тыс. рублей;
• в Минеральные Воды — от 17,6 тыс. рублей;
• в Уфу — от 6,2 тыс. рублей;
• в Махачкалу — от 9,7 тыс. рублей;
• в Казань — от 7,6 тыс. рублей;
• в Красноярск — от 11,8 тыс. рублей.

Исследование было проведено в ноябре.

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