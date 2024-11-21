Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Экономист: россияне переплатят 32 млн за ипотеку на 5 млн рублей при нынешней ставке

Экономист Балынин: переплата по ипотеке на 5 млн рублей за 25 лет превысит 32 млн рублей

close
Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

Чем меньше срок ипотеки, тем меньше переплата по кредиту. Так, при ипотеке на 5 млн рублей под 30% сумма переплаты за пять лет составит 4,7 млн рублей, а за 25 лет — 32,52 млн рублей, то есть почти в семь раз больше. Об этом «Газете.Ru» сказал кандидат экономических наук, доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

«При ипотеке с такими параметрами на срок пять лет переплата составит 4,7 млн рублей, 10 лет — 10,8 млн рублей, 15 лет — 17,8 млн рублей, 20 лет — 25,1 млн рублей, а 25 лет — 32,52 млн рублей. Во всех случаях под переплатой в расчетах понимается сумма денег, направленная на уплату процентов без учета того, что нужно будет вернуть и «тело» кредита в 5 млн рублей», — пояснил экономист.

Балынин рекомендовал не спешить с оформлением ипотечного кредита, сейчас очень выгодные ставки по депозитам (доходят до 21%. — «Газета.Ru»). Они позволяют увеличить сумму для первоначального взноса, заключил эксперт.

25 октября ЦБ повысил ключевую ставку с 19 до 21%. После этого банки подняли ставки по вкладам и кредитам.

Ранее экс-глава ЦБ Сергей Дубинин спрогнозировал сохранение ключевой ставки 20 декабря.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами