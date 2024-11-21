Экономист: россияне переплатят 32 млн за ипотеку на 5 млн рублей при нынешней ставке

Чем меньше срок ипотеки, тем меньше переплата по кредиту. Так, при ипотеке на 5 млн рублей под 30% сумма переплаты за пять лет составит 4,7 млн рублей, а за 25 лет — 32,52 млн рублей, то есть почти в семь раз больше. Об этом «Газете.Ru» сказал кандидат экономических наук, доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

«При ипотеке с такими параметрами на срок пять лет переплата составит 4,7 млн рублей, 10 лет — 10,8 млн рублей, 15 лет — 17,8 млн рублей, 20 лет — 25,1 млн рублей, а 25 лет — 32,52 млн рублей. Во всех случаях под переплатой в расчетах понимается сумма денег, направленная на уплату процентов без учета того, что нужно будет вернуть и «тело» кредита в 5 млн рублей», — пояснил экономист.

Балынин рекомендовал не спешить с оформлением ипотечного кредита, сейчас очень выгодные ставки по депозитам (доходят до 21%. — «Газета.Ru»). Они позволяют увеличить сумму для первоначального взноса, заключил эксперт.

25 октября ЦБ повысил ключевую ставку с 19 до 21%. После этого банки подняли ставки по вкладам и кредитам.

Ранее экс-глава ЦБ Сергей Дубинин спрогнозировал сохранение ключевой ставки 20 декабря.