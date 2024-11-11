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Экс-глава ЦБ дал прогноз по ключевой ставке

Экс-глава ЦБ Дубинин: ключевую ставку, скорее всего, оставят на уровне 21%

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Виталий Белоусов/РИА Новости

ЦБ с большой долей вероятности оставит ключевую ставку на уровне 21% годовых на заседании 20 декабря. Если регулятор решит повысить ставку, шаг может составить 100 или 200 базисных пунктов (то есть до 22% или 23% — прим.ред.). Такой прогноз «Газете.Ru» дал экс-глава Центробанка Сергей Дубинин.

«По-моему, наш ЦБ все сформулировал — представители совета директоров могут повышать ключевую ставку, как мы убедились, на 200 базисных пунктов. А могут — на 100 базисных пунктов. Представители ЦБ сформулировали еще одну интересную мысль публично — что повышение ключевой ставки не приносит преодоление инфляции. Повышение ставки не только не снижает цены, но и не приводит к их замедленному росту. Поэтому, исходя из этого, можно оставить ключевую ставку и на том уровне, где она сегодня находится. Ну, то есть 21%. Я бы назвал этот сценарий более вероятным», — отметил Дубинин.

11 ноября зампред ЦБ Алексей Заботкин на встрече фракции «Единая Россия» с руководством Банка России в Госдуме заявил, что регулятор допускает новое повышение ключевой ставки в декабре этого года, однако решение еще не принято (цитата по «Интерфаксу»). Поводом для повышения ключевой ставки является устойчиво высокий рост цен, который фиксируется последние два месяца.

По данным ЦБ, годовая инфляция на 21 октября достигла 8,4%. 25 октября Банк России повысил ключевую ставку с 19% до 21%. К чему это приведет — в материале «Газеты.Ru».

Ранее главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев предрек повышение ключевой ставки до 23% на заседании 20 декабря.

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