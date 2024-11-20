В Новой Москве появится уникальный термальный комплекс

На юго-западе Москвы будет построен современный термальный комплекс в рамках уникальной хилинг-концепции. Об этом сообщил генеральный директор ООО «Антерра» Александр Тертычный в рамках дня инвестора на площадке Московской биржи.

Green Flow Park Scandinavia будет построен в 2025 году около метро Потапово в 7 км от МКАД. Он будет включать хилинг-центр, парк и термальный комплекс.

Хилинг-концепция подразумевает совмещение отдыха и бережного оздоровления.

В рамках проекта будет создан уникальный оздоровительный комплекс, включающий в себя: хилинг-центр площадью 5700 м², 700 квадратных метров открытых и закрытых бассейнов с минерализованной водой, банный комплекс, тренажёрные залы и гастробар с меню, основанным на принципах здорового питания.

В комплексе также будет построен единственный в России флоатинг-бассейн (погружаясь в воду, человек ощущает невесомость, как в космическом пространстве) площадью 180 квадратных метров.

Компания предлагает инвесторам стать совладельцем здания хилинг-центра площадью 5700 м², парка площадью 1,08 Га и части бизнеса термального комплекса. Прогнозная доходность на старте продаж составляет более 30%.

Согласно исследованию СБЕР ЕАПТЕКА и сервиса Купибилет, путешествия с пользой для здоровья популярны у более половины россиян: 69% отметили, что выбирают оздоровительный отдых хотя бы иногда.

Из них четверть (25%) отметили, что делают это как минимум раз в год, 16% — время от времени, 14% — чаще двух раз в год, 10% — раз в несколько лет и 4% совершают короткие путешествия с пользой для здоровья каждые выходные.

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