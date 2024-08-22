Четверть россиян раз в год устраивают оздоровительные каникулы

Путешествия с пользой для здоровья популярны у более половины россиян: 69% отметили, что выбирают оздоровительный отдых хотя бы иногда. Это показало исследование СБЕР ЕАПТЕКА и сервиса Купибилет, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Из них четверть (25%) отметили, что делают это как минимум раз в год, 16% — время от времени, 14% — чаще двух раз в год, 10% — раз в несколько лет и 4% совершают короткие путешествия с пользой для здоровья каждые выходные. 31% признались, что никогда не практиковали оздоровительный туризм.

Больше половины россиян (60%) из числа любителей курортно-оздоровительного туризма признались, что предпочитают отдых на море или в горах. На втором месте с большим отрывом оказались экотуры и туристические походы — их назвали 15% опрошенных. 11% предпочитают восстанавливать здоровье в спа-отелях или термальных комплексах, 9% — в детокс санаториях. Экзотические йога-туры, ретрит-туры, совмещающие в себе помимо оздоровительных – духовные практики выбирают 3%, специальные авторские программы — 2%.

При этом наиболее популярными маршрутами для восстановления здоровья, сил и энергии большинство опрошенных (40%) назвали регионы России и страны СНГ, а другие 40% отметили страны Южной и Юго-Восточной Азии, среди них Таиланд, Вьетнам, Сингапур, Индия. 8% назвали страны Ближнего востока (ОАЭ, Саудовская Аравия, Иордания), 12% — другие экзотические направления.

По данным из открытых источников, рост спроса на оздоровительный отдых в России вырос: в 2023 году в стране было куплено на 25% больше таких туров, чем годом ранее. Что отражает общую тенденцию последних нескольких лет к увеличению заботы россиян о своем здоровье и профилактике заболеваний.

Об этом также свидетельствует статистика продаж СБЕР ЕАПТЕКИ в категории мульти витаминных и минеральных комплексов, направленных на восполнение дефицита витаминов и минералов в организме, укрепление иммунитета и улучшение самочувствия. Спрос на данную категорию средств показывает устойчивый рост. Так, в 2023 году мульти витаминные комплексы покупали на 6% чаще, чем в 2022, а за первые месяцы 2024 к аналогичному периоду 2023 спрос увеличился еще на 1% и продолжает расти.

По словам Аллы Сапроновой, территориального управляющего московского региона СБЕР ЕАПТЕКИ, эксперта-фармацевта, регулярный прием витаминно-минеральных комплексов оказывает положительное влияние на общее самочувствие, прибавляет бодрости и хорошего настроения, что особенно актуально в преддверии наступающего осеннего сезона.

Однако эксперт советует не «прописывать» себе БАДы самостоятельно, в том числе, чтобы избежать нежелательной реакции организма — например, аллергии, а также возможного гипервитаминоза, переизбытка витаминов или витаминного конфликта — ситуации, когда полезное действие витамина блокируется соответствующим антивитамином и витамины начинают «конкурировать» друг с другом. Именно поэтому перед приемом БАДов всегда необходимо консультироваться с врачом.

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