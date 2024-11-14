Экономист объяснил, почему курс доллара взлетел до 100 рублей

Доллар стоил 100,2 рубля на внебиржевом рынке 14 ноября из-за «эффекта победы Дональда Трампа» на президентских выборах в США. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказал кандидат экономических наук, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер.

«Доллар переписал годовой максимум и курс на максимумах с октября 2023 года. Причина опережающего роста доллара относительно иных валют против рубля кроется исключительно в динамике глобального доллара США относительно всех мировых валют. Так, индекс доллара DXY, который показывает эту динамику, взлетел на максимумы лета на фоне снижения вероятности быстрого уменьшения ключевой ставки Федеральной резервной системы США (ФРС) после победы Трампа», — пояснил экономист.

По мнению Зельцера, сейчас — хорошее время для продажи долларов. Экономист считает, что курс доллара может скорректироваться к рублю на 3%, и допустил, что в спекулятивных целях можно «зафиксировать рост перегретой валюты».

Долго ли продлится укрепление доллара и пора ли продавать валюту — в материале «Газеты.Ru».

Ранее были спрогнозированы курсы доллара, евро и юаня на следующую неделю.