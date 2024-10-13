Агропром России столкнулся с острой нехваткой специалистов

Отрасль сельского хозяйства России испытывает острую нехватку специалистов, войдя в десятку профессиональных сфер с наибольшим дефицитом кадров за сентябрь. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на исследования платформы hh.ru.

По информации рекрутингового сервиса, hh-индекс для аграрного сектора составил 3,2 резюме на вакансию, что значительно ниже нормы в 4–8 резюме. Наиболее критическая ситуация наблюдается в Еврейской автономной области, где на одну вакансию приходится всего 0,6 резюме.

Несмотря на растущий спрос на специалистов АПК, количество опубликованных вакансий в 2024 году снизилось до 238 тыс., что на 22 тыс. меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Однако медианная зарплата в отрасли выросла до 101 тыс. рублей, превысив показатель 2023 года на 16,1 тыс. рублей.

«Одними из самых востребованных и в то же время дефицитных специалистов являются агрономы и ветврачи, hh.индекс по ним в целом по стране сейчас равен 2,9 и 3,0 резюме на вакансию соответственно», — отмечается в исследовании

Зарплаты этих специалистов также демонстрируют рост: агрономы в среднем по России получают 77,2 тыс. рублей (на 17% больше, чем в 2023 году), а ветеринарные врачи — 63,8 тыс. рублей (на 13% выше прошлогоднего уровня).

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