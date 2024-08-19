Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стали известны причины, по которым россияне любят свою работу

RT: 70% россиян признались в любви к своей работе и назвали причины

close
100%
Freepik

Большинство россиян любят свою работу – об этом заявили почти 70% участников соответствующего опроса. Чаще всего причиной они называли наличие возможности соблюдать баланс между трудовыми буднями и личной жизнью (48%), а также – прекрасный коллектив (38%), цитирует RT результаты исследования.

Хорошего начальника причиной любви к работе назвали 35% опрошенных, а стабильный заработок – каждый третий респондент (33%). Интересные задачи оказались важными для 28% россиян, а отсутствие бюрократии – для 23%.

Чуть меньше участников опроса назвали главным плюсом тот факт, что их не заставляют перерабатывать (22%), а также оценили уютный офис (21%).

Карьерный рост причиной любви к работе стал лишь для 10% респондентов, а корпоративная культура – для 8%.

Также работники отмечали важность понимания, куда развивается компания и какие задачи следует выполнять. Многие отмечали, что для них особое значение имеет поддержка коллег, мотивация, объяснение идей и заданий, получаемых от начальства.

Исследование провели специалисты сервиса «Работа.ру», опросив более 3,5 тыс. россиян со всей страны.

До этого более половины россиян признались, что предпочитают работать в коллективе, а 49% — индивидуально. Среди сторонников командной работы преобладают сотрудники производства и агропрома (13%), торговли (10%) и бухгалтеры (8%). Индивидуальную работу чаще выбирают IT-специалисты (9%) и работники транспортной отрасли (9%).

Ранее стало известно, представители каких профессий больше всего любят свою работу.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами