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Названо условие для перерасчета пенсий в 2025 году

Депутат Чаплин: перерасчет пенсий в 2025 году может произойти при инфляции 8-9%

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Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

При инфляции на уровне 8-9% в 2025 году власти могут снова пересмотреть запланированные параметры индексации пенсий, заявил член комитета Госдумы РФ по бюджету и налогам Никита Чаплин. Его слова приводит News.ru.

Индексация пенсионных выплат гражданам РФ на следующий год рассчитана с учетом роста потребительских цен на 7,3%, напомнил депутат.

Главная задача государства — выполнять все социальные обязательства перед уязвимыми категориями населения, подчеркнул Чаплин. Если инфляция окажется выше прогноза, будут приняты меры для адаптации, заверил он.

С 1 января в России повысят страховые пенсии для работающих и неработающих граждан на 7,3%. Социальная пенсия с апреля вырастет на 14,75%.

Россиян с инвалидностью увеличение пенсий ждет уже в этом году. С 1 декабря в РФ повысят пенсии гражданам, которые отметили 80-летний юбилей в ноябре.

Ранее в Союзе пенсионеров раскритиковали действующую индексацию пенсий.

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