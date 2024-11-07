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В Госдуме рассказали, кому из россиян повысят пенсии в декабре

Депутат Бессараб: пенсии россиян с инвалидностью увеличатся в декабре

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Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

С 1 декабря 2024 года пенсии в России увеличат гражданам, которые отметили 80-летний юбилей в ноябре. Об этом «Москве 24» рассказала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Она уточнила, что рост пенсий в конце года будет точечным, потому что массовые повышения выплат уже произошли. Так, в октябре произошла последняя индексация, которая затронула пенсии военнослужащих.

«С 1 декабря у них в два раза увеличится фиксированная выплата к страховой пенсии. Сегодня она составляет 8 134, 88 копеек, а после повышения будет 16 269, 76 копеек. Индексация произойдет автоматически», — добавила Бессараб.

По словам депутата, фиксированная выплата россиян с I группой инвалидности также увеличится в два раза, это произойдет автоматически.

Декан факультета права НИУ ВШЭ, профессор Вадим Виноградов до этого говорил, что с 1 января 2025 года страховые пенсии в России вырастут на уровень прогнозируемой инфляции. Он отметил, что первоначально индексация пенсий в 2025 году должна была пройти в два этапа: с 1 февраля на 4,5%, соответствуя уровню инфляции за прошлый год, и с 1 апреля — еще на 2,2%, соразмерно с доходами Социального фонда РФ.

Ранее экономист заявил, что пенсии надо повышать каждые три месяца.

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