Набиуллина считает, что доступное жилье важнее, чем доступная ипотека

Глава Банка России Эльвира Набиуллина в рамках пленарного заседания в Государственной думе заявила, что прежде всего важна доступность жилья, при этом в экономике должны быть умеренные рыночные ставки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на выступление главы ЦБ в Госдуме.

«Что касается недоступности или доступности ипотеки: наша общая задача с вами — я надеюсь, мы вместе это понимаем — чтобы кредит, в том числе ипотечный, был доступен рыночный, без дорогостоящих бюджетных программ», — заявила Набиуллина.

Она добавила, что Банк России выступает не за отмену всех утвержденных программ льготной ипотеки, а за отмену безадресной льготной программы и учет региональной специфики для назначения умеренных ставок по ипотечным кредитам.

До этого стало известно, что в России собираются увеличить сумму страхования ипотечных средств на эскроу-счетах при покупке жилья.

Ранее стало известно, в каких городах подорожали квартиры.