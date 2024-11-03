Россиянам напомнили о необходимости оплатить налоги

В Федеральной налоговой службе напомнили россиянам, что на уплату имущественных налогов осталось меньше месяца. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно уведомлению ФНС, которое получают налогоплательщики либо по почте, либо в личном кабинете налогоплательщика на сайте службы, имущественные налоги необходимо оплатить не позднее 2 декабря, то есть на это остается менее месяца.

Отмечается, что в 2024 году россияне будет платить за прошедший 2023 год. Речь идет о транспортном, земельном, налоге на имущество физических лиц и НДФЛ в отношении доходов.

Ставки имущественного, транспортного и земельного налога в разны регионах страны могут отличаться.

До этого в Ассоциации промышленного майнинга сообщали, что доходы российского бюджета от налоговых поступлений от майнинга составят порядка 50 млрд рублей в год.

Закон о легализации криптовалют в России вступил в силу с 1 ноября 2024 года.

Ранее Путин поддержал прогрессивные налоги для россиян.