Экономист объяснила, зачем производители сокращают объем упаковок

Российские производители все чаще прибегают к сокращению объемов упаковок и количества товара, таким образом маскируя рост цен. Об этом сообщила агентству «Прайм» доцент кафедры торговой политики РЭУ им. Г.В. Плеханова Светлана Казанцева.

По ее словам, данный метод, известный как шринкфляция, уже давно применяется в разных странах. В Россию он пришел в период экономического кризиса 2008-2010 годов, когда привычные покупателям упаковки весом в 1 и 0,5 килограмма начали уменьшаться на незаметные 50-100 граммов. Например, стали предлагать 0,9 литра вместо одного литра.

«Это нельзя назвать обманом, ведь измененный вес или литраж указан на упаковке товара», — отметила эксперт.

Сегодня подобная практика, по словам Казанцевой, повторяется: например, в полукилограммовые упаковки фарша или вареников добавляют всего 450 граммов. Однако чаще это наблюдается в тех товарах, где сложно определить количество, таких как салфетки, туалетная бумага и подобные изделия. Этот подход позволяет производителям эффективно контролировать свою прибыль, поскольку потребители зачастую не замечают уменьшения упаковок.

На прошлой неделе директор по маркетингу пищевого производства Mr.Food Диля Хасанова рассказала, что если покупать готовую еду большими порциями, то можно сэкономить.

Ранее экономист назвал четыре способа защиты от сокращения упаковок продуктов.