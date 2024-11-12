Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Экономист объяснила, зачем производители сокращают объем упаковок

Доцент Казанцева: производители сокращают объем упаковок, чтобы скрыть рост цен

close
Виталий Аньков/РИА «Новости»

Российские производители все чаще прибегают к сокращению объемов упаковок и количества товара, таким образом маскируя рост цен. Об этом сообщила агентству «Прайм» доцент кафедры торговой политики РЭУ им. Г.В. Плеханова Светлана Казанцева.

По ее словам, данный метод, известный как шринкфляция, уже давно применяется в разных странах. В Россию он пришел в период экономического кризиса 2008-2010 годов, когда привычные покупателям упаковки весом в 1 и 0,5 килограмма начали уменьшаться на незаметные 50-100 граммов. Например, стали предлагать 0,9 литра вместо одного литра.

«Это нельзя назвать обманом, ведь измененный вес или литраж указан на упаковке товара», — отметила эксперт.

Сегодня подобная практика, по словам Казанцевой, повторяется: например, в полукилограммовые упаковки фарша или вареников добавляют всего 450 граммов. Однако чаще это наблюдается в тех товарах, где сложно определить количество, таких как салфетки, туалетная бумага и подобные изделия. Этот подход позволяет производителям эффективно контролировать свою прибыль, поскольку потребители зачастую не замечают уменьшения упаковок.

На прошлой неделе директор по маркетингу пищевого производства Mr.Food Диля Хасанова рассказала, что если покупать готовую еду большими порциями, то можно сэкономить.

Ранее экономист назвал четыре способа защиты от сокращения упаковок продуктов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами