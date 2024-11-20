Названы риски покупки квартиры в рассрочку

Законодательство в сфере рассрочки урегулировано слабее, чем вопросы ипотечного кредитования, что создает определенные риски для покупателей, рассказал Финансам Mail юрист практики сопровождения сделок с недвижимостью фирмы «Двитекс» Илья Гаврилов.

При просрочке платежа застройщик может в одностороннем порядке расторгнуть договор, однако пользуются этим девелоперы крайне редко, отметил юрист. Обычно обходятся штрафами, добавил он.

«Потенциально существует риск, что на момент заключения договора купли-продажи продавец уже не будет обладать возможностью совершить данную сделку. Это может выражаться в аресте имущества, недобросовестном поведении продавца», — рассказал Гаврилов.

Также у покупателя могут возникнуть сложности, если первый платеж за квартиру уже внесен, а у продавца объявились наследники. В таком случае придется доказывать свою правовую позицию. Для таких случаев юрист рекомендовал проводить все платежи по безналичному расчету.

Рассрочка на жилье обретает популярность в условиях дорогой ипотеки. В октябре 75% новых квартир бизнес-класса в Москве продавались в рассрочку.

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