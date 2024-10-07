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Стало известно, сколько новых квартир в Москве продается в рассрочку

«Метриум»: 75% новых квартир бизнес-класса в Москве продается в рассрочку

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Shutterstock/Oleg Opryshko

Программы рассрочки присутствуют во всех продажах московских новостроек, но наиболее востребованы в проектах бизнес- и премиум-класса, тогда как в массовом сегменте эта опция остается малоиспользуемой. Об этом «Газете.Ru» рассказал управляющий директор компании «Метриум» Руслан Сырцов.

Он уточнил, что рассрочки предлагаются в 75% новостроек бизнес-класса и 64% жилых комплексах премиум-сегмента «старой» Москвы. В сумме схемы рассрочек действуют в 143 комплексах бизнес- и премиум-класса, причем 127 из них предлагают беспроцентные варианты.

В бизнес-сегменте доля новостроек с рассрочками составляет 75%. В то же время рассрочка без первоначального взноса представлена всего в одном проекте, а максимальный срок ее действия может достигать восемь лет с первоначальным взносом 90%.

Директор коммерческого управления Stone Кристина Недря отметила, что важной особенностью многих рассрочек является возможность оформления ипотеки на остаток стоимости квартиры. Это позволяет клиентам фиксировать ее цену и ограничиваться небольшими платежами в первые годы, что особенно актуально на фоне высокой ключевой ставки ЦБ (сейчас — 19%).

В премиум-сегменте рассрочки присутствуют в 64% новостроек. Минимальный первоначальный взнос составляет 5% в одном проекте, а максимальный срок рассрочки — четыре с половиной года.

«Беспроцентная рассрочка является выгодной альтернативой ипотеке. Некоторые девелоперы предлагают фиксированные цены при оформлении рассрочки, что делает такие сделки особенно привлекательными для инвесторов», — отметила директор департамента продаж жилой недвижимости ГК «Сумма элементов» Светлана Бардина.

Рассрочка — это форма оплаты, при которой покупатель может оплачивать товар или услугу частями в течение определенного периода времени. В отличие от кредита, рассрочка может быть беспроцентной. Она позволяет клиенту более гибко управлять своими финансами, разбивая полную сумму на более мелкие платежи, что делает покупку более доступной. Рассрочка часто используется при покупке недвижимости, техники и других товаров.

Ранее стало известно, сколько квартир продается в небоскребах Москвы.

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