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Экономист Белхароев предупредил о росте цен на мясо птицы

Экономист Белхароев предупредил о росте цен на мясо индейки в ближайшие месяцы

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Hannah McKay/Reuters

Роста цен на мясо индейки в ближайшее время не будет, однако в перспективе это вероятно, поскольку осенью-зимой потребление белковых продуктов возрастает. Об этом агентству «Прайм» сообщил доцент ИМЭБ Экономического факультета РУДН Хаджимурад Белхароев.

«На фоне недостаточного производства говядины и роста цен на нее население будет переходить на более доступные белковые продукты. А осенью-зимой потребление белка традиционно растет», — сказал он.

Эксперт отметил, что на стоимость мяса влияют также импортные товары, а следовательно, и курс валют. Но, по словам Белхароева, предпосылок к подорожанию пока нет, однако есть вероятность, что производители будут сдерживать отгрузку мяса до середины декабря, чтобы не лишиться доходов.

Накануне доцент кафедры экономической теории и поведенческой экономики университета Синергия Татьяна Суворова заявила, что ажиотажный спрос на красную икру разгоняет цены, и к праздникам цена на килограмм продукта может дойти до 13 тысяч рублей.

Ранее сливочное масло в России резко подорожало на 1,2% за неделю.

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